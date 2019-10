Apple : en hausse, un broker se montre convaincu

28/10/2019 | 16:33

Le titra Apple s'affiche en hausse de près de +1% ce lundi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du géant américain, évoquant des signaux positifs, alors que le groupe publiera ses résultats trimestriels ce mercredi.



'Nous constatons que les magasins Apple ont enregistré une augmentation séquentielle de 37% du trafic total le jour du lancement de l'iPhone 11, contre 32% pour le lancement de l'iPhone XS l'année dernière. Le consensus s'attend à une baisse de 10% sur un an concernant les ventes d'iPhone au prochain trimestre et, tout en maintenant nos estimations prudentes, nous constatons un biais positif significatif', apprécie le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 285 dollars sur le titre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.