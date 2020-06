Apple ferme 11 magasins aux USA face à la résurgence du coronavirus

SAN FRANCISCO (Agefi-Dow Jones)--Apple a annoncé vendredi la fermeture de 11 boutiques en Floride, en Arizona, Caroline du Nord et en Caroline du Sud en raison d'une hausse des cas de coronavirus dans ces Etats américains.

"Nous prenons cette mesure avec beaucoup de prudence en surveillant l'évolution de la situation et nous espérons pouvoir accueillir à nouveau nos équipes et nos clients dès que possible", a déclaré un porte-parole du groupe californien dans un communiqué. Apple n'a pas fourni davantage de précisions au sujet de sa décision.

La marque à la pomme a été l'une des premières entreprises à fermer ses magasins hors de Chine en début d'année, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se propager à travers le monde. Elle avait procédé à une réouverture partielle de ses magasins le mois dernier.

Le groupe tiendra lundi sa conférence annuelle pour les développeurs, qui aura lieu en visioconférence.

Ces nouvelles fermetures intervientnent en plein débat sur la rapidité de la réouverture de l'économie aux Etats-Unis. Une douzaine d'Etats ont confirmé une accélération du nombre de cas de coronavirus au cours de la semaine écoulée, selon les données de l'université John Hopkins. Le nombre quotidien d'hospitalisations a atteint cette semaine un niveau record au Texas, dans l'Arizona et en Caroline du Nord.

En hausse depuis le début de séance, Wall Street s'est retournée en réaction à cette annonce, alors que le scénario d'une deuxième vague de contamination a fragilisé le marché ces derniers jours. L'indice Dow Jones se replie de 0,7% après la mi-séance et le S&P 500 recule de 0,5%.

L'action Apple perd pour sa part 0,9%, à 348,55 dollars.

-Tripp Mickle, The Wall Street Journal, et Emily Bary, MarketWatch (Version française Thomas Varela, Valérie Venck)

