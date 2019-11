Apple : l'antenne de la Watch déplacée dans le bracelet ?

11/11/2019 | 15:40

Selon un brevet déposé par Apple et repéré, en fin de semaine dernière, par le site spécialisé Tech Advisor, la marque à la pomme pourrait déplacer l'antenne de ses Apple Watch du boîtier au bracelet de la montre.



Un tel changement pourrait permettre à Apple de réduire l'épaisseur du boîtier de la montre, de gagner de la place pour un autre composant (un lecteur d'empreinte, comme le suggère un récent brevet ?), ou encore d'intégrer une plus grande batterie.



Rappelons tout de même que rien ne garantit que le dépôt d'un brevet se concrétise dans un produit proposé aux consommateurs.



