Apple : l'écosystème App Store dépasse les 500 milliards

16/06/2020 | 11:52

Apple a annoncé lundi que l'ensemble de l'écosystème lié à sa boutique d'applications en ligne App Store avait permis de générer 519 milliards de ventes et de facturations au cours de l'année 2019.



D'après une étude commandée par le géant californien, la plus grosse partie de ce chiffre (413 milliards de dollars, ou 80% du total) provient des ventes d'articles physiques ou de services réalisées par le truchement des applications proposées sur la plateforme, comme celles des distributeurs américains Target ou Best Buy.



Viennent ensuite les facturations provenant des biens et services purement digitaux (61 milliards de dollars, soit 12% du total), qui incluent entre autres livres numériques, streaming audio et vidéo, mais surtout le téléchargement de jeux vidéo.



Enfin, le ciblage publicitaire ('in-app advertising') à partir d'applications gratuites comme Twitter ou Pinterest représente un marché de 45 milliards de dollars, soit 9% du volume de la plateforme.



Apple précise que sur les 519 milliards de dollars de ventes et de facturations générées par l'App Store, plus de 85% des rentrées sont redistribuées aux fournisseurs tiers.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.