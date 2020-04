Apple : le design des prochains iPhone a-t-il fuité ?

17/04/2020 | 12:14

Selon les médias spécialisés, le design de l'iPhone 12, qui devrait succéder cet automne à l'iPhone 11, aurait fuité.



Le prochain smartphone haut-de-gamme de la marque à la pomme présenterait ainsi une encoche affinée par rapport à la gamme actuelle, avec des bords plus fins autour d'un écran plus plat, le tout dans un châssis rappelant celui de l'iPhone 5S. Selon les rumeurs, ce seraient 4 iPhone 2020 qui sortiraient à l'automne : deux 'Pro' et deux 'non-Pro'.



Rappelons que ces informations sont à prendre avec des pincettes, puisque basées sur des rendus industriels obtenus par le spécialiste 'tech' Max Weinbach associé au média en ligne EverythingApplePro. Néanmoins, elles se révèlent souvent exactes, comme en témoigne le nouvel iPhone SE, présenté cette semaine et leaké... dès avril 2019 !



