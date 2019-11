Apple : les casques et lunettes AR pour 2022 et 2023 ?

12/11/2019 | 16:50

Selon des informations publiées par le site spécialisé The Information, le groupe Apple aurait effectué une présentation en interne de ses futures lunettes et de son futur casque à réalité augmentée.



Ces produits sortiraient, selon ce qui se serait dit durant la réunion, en 2022 (pour le casque AR) et en 2023 (pour les lunettes AR). Jusqu'à présent, les rumeurs évoquaient plutôt une sortie en 2020.



Ce n'est en effet pas la première fois que ces produits sont évoqués. Apple se serait notamment associé à Valve pour son casque. Une information qui n'a été confirmée ni par la firme de Cuppertino, ni par le studio de développement américain.



