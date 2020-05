Apple : mise à jour d'iOS 13.5 'spéciale Covid' disponible

21/05/2020 | 12:11

Depuis hier soir, la dernière mise à jour d'iOS 13.5 est disponible pour les iPhone du monde entier.



Celle-ci a la particularité d'être une mise à jour 'spéciale Covid-19'. En effet, elle adapte tout d'abord le fonctionnement de Face ID, l'outil de déverrouillage de smartphone par reconnaissance facile, au port du masque par l'utilisateur. Si un masque est détecté, alors l'iPhone demandera directement le code et n'essayera plus d'utiliser Face ID.



De plus, cette mise à jour intègre les outils nécessaires aux applications de contact tracing, qui doivent contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus.



