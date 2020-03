Apple : perd -3%, un analyste abaisse son objectif

18/03/2020 | 17:38

Le titre chute de -3% à la Bourse de New York. Wedbush Securities a abaissé son objectif de cours sur les actions Apple et baissé ses estimations, anticipant 'quelques jours sombres' à venir pour le géant de la technologie en raison de la crise du coronavirus.



La maison de courtage a abaissé son objectif de cours sur l'action à 335 dollars contre 400 dollars, tout en maintenant sa note de 'surperformance'.



Dans une note aux clients, Wedbush a déclaré que son scénario suppose désormais que les iPhones 5G de la société ne seront pas commercialisés cet automne en raison des fermetures mondiales, la chaîne d'approvisionnement en Asie étant toujours sur la voie de la normalisation.



Cependant, le courtier admet que 'tout peut arriver' et que son modèle pourrait s'avérer trop conservateur ou pas assez agressif compte tenu de cette pandémie mondiale, dont la durée et la portée ne peuvent être connues.



