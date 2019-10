Apple : pourrait lancer un iPhone à 500 euros en 2020

04/10/2019 | 16:30

Selon le site spécialisé 9to5Mac, le groupe Apple pourrait lancer au printemps 2020 un nouveau smartphone à 'bas coût', en remplacement du vieillissant iPhone SE.



Les guillemets autour de 'bas coût' s'imposent car ce produit, non-encore confirmé par Apple, devrait coûter aux alentours de 500 euros. Il devrait avoir la même puissance que l'iPhone 11, embarquée dans le châssis de l'iPhone 8. Il disposerait ainsi d'un écran de 4,7 pouces et d'un bouton d'accueil avec capteur d'empreintes digitales. Cet iPhone SE 2 ferait ainsi l'impasse sur Face ID et ne disposerait que d'un seul capteur photo.



Apple tient traditionnellement sa keynote printanière en mars. Ceux qui espèrent depuis 2016 un nouveau modèle d'iPhone compact et abordable devront donc encore patienter quelques mois...





