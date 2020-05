Apple : serait poursuivi par le frère de Pablo Escobar

29/05/2020 | 14:48

Selon The Independent, le groupe Apple serait poursuivi en justice par Roberto Escobar, frère de Pablo Escobar, qui affirme que le service FaceTime présente des failles de sécurité.



Roberto Escobar réclame ainsi la bagatelle de 2,6 milliards de dollars. Il assure qu'un individu aurait exploité une faille dans le service d'appel vidéo pour obtenir ses coordonnées et lui envoyer, ensuite, des lettres de menaces.



Roberto Escobar poursuit ainsi Apple pour rupture de contrat. Lors de l'achat de l'appareil, selon The Independant, il avait expliqué au vendeur que la sécurité de l'appareil était sa priorité, sa vie et celle de ses proches ayant déjà fait l'objet de menaces.



