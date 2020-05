Apple : sortie d'un nouveau MacBook Pro

04/05/2020 | 16:43

Apple a présenté ce lundi, comme les rumeurs l'affirmaient depuis quelques semaines, une nouvelle version 13 pouces de son MacBook Pro, ajoutant son clavier 'Magic Keyboard', doublant son stockage et augmentant ses performances.



Il est ainsi livré avec une capacité de stockage doublée par rapport à la génération précédente, avec un stockage de 256 Go et pouvant atteindre 1 To.



Ce nouvel ordinateur portable propose également des processeurs Intel Core quad-core de 10e génération avec des vitesses allant jusqu'à 4,1 GHz. Il est disponible à la commande dès aujourd'hui, à partir de 1.499 euros en France.



