Apple : sortie de l'iPhone 9 imminente ?

31/03/2020 | 16:49

Selon le site spécialisé 9to5Mac, la sortie de l'iPhone 9 (longtemps appelé par la presse iPhone SE2) pourrait être annoncée cette semaine.



Le magazine en ligne affirme en effet que l'enseigne américaine Best Buy a reçu différents accessoires concernant le téléphone, avec pour consigne de ne pas les mettre en ligne avant le 5 avril.



Le mois dernier, plusieurs sources affirmaient qu'une keynote était prévue pour présenter le smartphone, qui disposera d'un écran de 4,7 pouces. Celle-ci aurait été annulée en raison du coronavirus. Ce qui n'empêcherait pas Apple de dévoiler son produit via un simple communiqué de presse : la firme en a fait de même en mars pour son nouvel iPad Pro.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.