Apple : va développer ses propres puces pour ses ordinateurs

C'était une rumeur, un bruit qui courait depuis quelques mois, voire quelques années, cette fois c'est officiel : le groupe Apple va abandonner progressivement les processeurs Intel pour ses ordinateurs, au profit de puces 'maisons' basées sur une architecture ARM.



Cela n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une vraie révolution pour la marque à la pomme : cela faisait plus de 14 ans qu'Apple était passée des processeurs Power PC à ceux d'Intel. Ils équipaient l'ensemble de la gamme d'ordinateurs de la marque, comme les Macbook, les Mac Mini ou encore les iMac. Baptisées 'Apple Silicon', ces puces permettront au groupe de gérer lui-même la puissance et l'autonomie de ses appareils.



Les premiers appareils 'ARM' sont attendus pour la fin de l'année. La transition entre les deux plateformes devrait se faire en quelques trimestres.



Avec cette opération, Apple aligne ainsi sa politique 'PC' avec sa stratégie 'smartphone' : les iPhone (comme les iPad, qui reposent sur un même schéma) fonctionnent avec des puces 'made in Cupertino'. De fait, ce changement permettra aussi, potentiellement, à ses utilisateurs d'utiliser des jeux et applications iOS et iPadOS directement sur Mac.



Notons, enfin, qu'Apple a indiqué avoir travaillé avec Microsoft et Adobe pour le portage de suites Office et Creative Cloud sur la nouvelle plateforme. Cette opération n'a en effet rien d'une évidence, et va nécessiter, pour les éditeurs, un travail de développement supplémentaire.



Du côté des analystes, Wells Fargo parle d'un 'jour historique' pour Apple, et revoit à la hausse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker, qui reste à 'Surpondérer', passe ainsi de 385 à 400 dollars.



