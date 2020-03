Coronavirus : Apple vend moins de 500 000 smartphones en Chine en février

La Chine a mis en place des restrictions aux voyages et a demandé à ses habitants d'éviter les lieux publics à la fin du mois de janvier, juste avant les festivités du Nouvel An lunaire. Ces restrictions sont restées en vigueur pendant la majeure partie du mois de février. Au total, les marques de téléphones portables ont expédié 6,34 millions d'appareils en février, soit une baisse de 54,7% par rapport aux 14 millions du même mois de l'année précédente, selon les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT).

Il s'agit également du niveau le plus bas pour le mois de février depuis au moins 2012, date à laquelle la CAICT a commencé à publier des données. Les marques Android, qui comprennent les appareils fabriqués par Huawei Technologies et Xiaomi, ont été à l'origine de la majeure partie de la baisse, car elles ont collectivement vu leurs expéditions diminuer de 12,72 millions d'unités en février 2019 à 5,85 millions, selon les données Les expéditions d'appareils Apple ont chuté à 494 000, contre 1,27 million en février 2019. En janvier, ses expéditions s'étaient maintenues à un peu plus de 2 millions.

Les sociétés de recherche IDC et Canalys avaient précédemment prévu que les expéditions globales de smartphones chuteraient d'environ 40% au cours du premier trimestre, l'épidémie de virus ayant touché la demande et entraîné des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les magasins Apple en Chine ont été fermés pendant au moins deux semaines en février, car les craintes concernant l'épidémie de coronavirus se sont accrues. Le directeur général de la société, Tim Cook, a écrit une lettre aux investisseurs ce mois-là pour les avertir qu'il ne pourrait pas atteindre ses prévisions initiales de revenus pour le trimestre en cours en raison de problèmes de demande.