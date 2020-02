Coronavirus-Plus de 720 morts recensés en Chine, 5 nouveaux cas en France

* Le nombre de décès proche de celui lié au Sras en 2002-2003

* Des experts de l'OMS vont se rendre en Chine

* Cinq Britanniques testés positifs en France (Actualisé avec nouveaux bilans, OMS, cas en France, détails)

par Tom Daly et Min Zhang

PEKIN, 8 février (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine continentale s'est alourdi à 723 morts, a indiqué samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et pourrait dépasser sous peu celui de l'épidémie de Sras qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003.

Deux douzaines de pays sont désormais touchés par l'épidémie dont la France, qui a annoncé cinq nouveaux cas sur son territoire : quatre adultes et un enfant britanniques qui résidaient dans le même chalet dans une station de ski de Haute-Savoie, mais dont l'état clinique ne présente "aucun signe de gravité".

Ces cas portent à onze le nombre de personnes affectées dans l'Hexagone, où les autorités déconseillent les voyages en Chine "sauf raison impérative".

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l'envoi d'aide médicale à la Chine, quelques heures après un entretien entre Donald Trump et Xi Jinping durant lequel le président chinois a assuré à son homologue américain que Pékin faisait tout son possible pour venir à bout de l'épidémie.

A Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le départ pour la Chine, lundi ou mardi, d'une équipe d'experts chargés d'enquêter sur le coronavirus.

L'OMS a dénombré 723 décès et 34.598 cas en Chine continentale, un bilan qui se rapproche de celui de l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), elle aussi apparue en Chine et transmise de l'animal à l'homme, qui avait causé 774 décès dans le monde en 2002-2003.

Pour l'heure, seuls deux cas mortels du coronavirus 2019-nCoV ont été signalés hors de la Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines.

Quelque 332 cas de contamination étaient recensés vendredi hors de Chine, répartis dans 27 pays et régions.

Le ministère thaïlandais de la Santé publique a annoncé samedi sept nouveaux cas, dont trois Thaïlandais et quatre ressortissants chinois, portant à 32 le nombre total de cas recensés dans le pays.

Un Américain âgé de 60 ans infecté par le virus est mort le 6 février à l'hôpital de Wuhan, a annoncé samedi un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin.

Un Japonais d'une soixantaine d'années hospitalisé à Wuhan a également succombé, selon le ministère nippon des Affaires étrangères.

VILLES FANTÔMES

La mort vendredi d'un médecin de Wuhan, qui avait alerté très tôt des risques d'une épidémie mais s'était fait réprimander par les autorités chinoises pour diffusion d'informations "illégales et fausses", a provoqué un émoi en Chine, rappelant comment Pékin avait tenté de dissimuler l'épidémie du Sras en 2002.

Les Etats-Unis ont envoyé à la Chine près de 17,8 tonnes de fournitures médicales, parmi lesquelles des masques et d'autres équipements de protection sanitaire, a annoncé Stephen Biegun adjoint au département d'Etat, lors d'un point de presse.

Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a été placée en confinement de même que plusieurs communes voisines, leur donnant des allures de villes fantômes. Un journaliste de Reuters a constaté que les artères principales et les sites touristiques de la capitale Pékin ont été désertés cette semaine.

Alors que des millions de Chinois sont de retour dans les grandes villes après les vacances du Nouvel an, de nombreuses sociétés vont rester fermées lundi et les cadres vont privilégier le télétravail.

Le ministère japonais de la Santé a déclaré samedi que trois cas de contamination supplémentaires ont été confirmés parmi les passagers d'un navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama depuis le début de la semaine. Cela porte à 64 le nombre de personnes infectées sur le bateau.

Le gouvernement de Taiwan a annoncé qu'il suspendrait à partir de lundi toutes les liaisons de passagers avec la Chine ainsi que les opérations de fret aérien. Taipei avait déjà décidé de suspendre une grande partie des vols à destination de la Chine.

Sur fond de craintes que l'épidémie affecte la croissance économique mondiale, Apple a déclaré qu'il travaillait dans le but de rouvrir la semaine prochaine ses bureaux et ses plate-formes d'appels en Chine.

La production reprendra lundi dans l'usine du constructeur automobile américain Tesla de Shanghai, selon un responsable du gouvernement.

D'après une enquête de la chambre américaine de commerce de Shanghai, la majorité des entreprises américaines opérant en Chine s'attendent à ce que l'épidémie ait un impact sur leurs résultats cette année, et certaines ont décidé d'accélérer leurs projets d'approvisionnement hors de Chine. (avec les bureaux de Pékin, Shanghaï, Paris, Genève et Rome; version française Jean Terzian et Elizabeth Pineau)