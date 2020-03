Coronavirus: le grand festival culturel South by Southwest au Texas annulé

HOUSTON (awp/afp) - Le grand festival culturel South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas, est annulé à cause des craintes liées au coronavirus, a annoncé le maire de la ville vendredi.

"J'ai émis un arrêté qui annule la tenue de South by Southwest pour cette année", a déclaré le maire d'Austin, Steve Adler, lors d'une conférence de presse.

Seule une poignée de personnes infectées a pour le moment été recensée au Texas.

"Nous respectons la décision de la ville d'Austin. Nous nous engageons à apporter notre contribution pour aider à protéger nos employés, les festivaliers et les habitants d'Austin", ont écrit les responsables du festival dans un communiqué, indiquant qu'ils allaient "étudier les options pour replanifier l'événement".

Le festival de musique, de cinéma et de technologie devait se tenir du 13 au 22 mars. Netflix, Apple et Amazon avaient déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas.

L'édition 2019 de SXSW et ses événements associés avaient attiré plus de 400.000 personnes.

Le maire d'Austin a dans le même temps déclaré un état d'urgence local face au nouveau coronavirus, dont plus de 200 cas ont été recensés dans tous les Etats-Unis.

Le festival de musique électronique Ultra Music Festival, qui devait se tenir à Miami du 20 au 22 mars et draine plus de 160.000 personnes, a également annoncé son annulation vendredi à cause de l'épidémie.

Le célèbre festival Coachella, qui doit débuter le week-end du 10 avril dans le désert californien, n'a pas immédiatement répondu à une demande de l'AFP sur sa tenue.

