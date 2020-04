Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

PARIS (awp/afp) - Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 197.000 morts dans le monde.

Un vaccin "pour tous"

De nombreux pays, dont la France et l'Allemagne, et des acteurs économiques privés se sont engagés à se mobiliser aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic accessibles à tous.

Plus de 197.000 morts

La pandémie a fait plus de 197.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Plus de 2.821.000 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts, avec 51.949 décès. Suivent l'Italie avec 25.969 morts, l'Espagne (22.902), la France (22.245) et le Royaume-Uni (19.506).

Impact économique

Le Produit intérieur brut des Etats-Unis devrait chuter d'environ 12% au deuxième trimestre et le taux de chômage devrait grimper à près de 14%, selon les estimations d'une agence indépendante.

De son côté, l'Italie prévoit un déficit public à 10,4% du PIB et une dette à 155,7% en 2020.

En Russie, la Banque centrale s'attend à une baisse du PIB jusqu'à 6% en 2020 en raison du nouveau coronavirus et de la chute des cours du pétrole.

Au secours d'Air France-KLM

La France et les Pays-Bas ont promis une dizaine de milliards d'euros pour aider le groupe aérien Air France-KLM face à la crise du Covid-19.

Le FMI aide le Mozambique

Le Fonds monétaire international a annoncé le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie.

Restrictions, renforcées ou allégées

Au Sri Lanka, le couvre-feu sera levé à partir de lundi.

Le gouvernement tchèque a assoupli davantage ses restrictions, en annonçant l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne.

Israël a approuvé un nouvel allègement, autorisant sous conditions l'ouverture de nombreux commerces, y compris des restaurants et des cafés.

Commerces et écoles vont rouvrir très progressivement à compter de mi-mai en Belgique.

Le Paraguay a prolongé jusqu'au 3 mai inclus les mesures de confinement "strict".

Indigènes d'Amazonie

Plusieurs chefs indigènes d'Amazonie appellent à l'aide internationale face à l'absence de structures, notamment médicales, et mettent en garde contre un risque d'"ethnocide", de disparition de leurs communautés.

Corruption

Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en Colombie contre le ministre de l'Agriculture Rodolfo Enrique Zea ainsi que quatre gouverneurs et 41 fonctionnaires municipaux pour corruption présumée dans la gestion de fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Présidentielle polonaise

Le ministre polonais de la Santé a jugé vendredi que reporter jusqu'en 2022 l'élection présidentielle prévue en mai serait "la seule option sûre" étant donné la pandémie de nouveau coronavirus.

Contrôle du "traçage"

Les utilisateurs de la la technologie que Google et Apple développent ensemble pour permettre le traçage des contacts des malades du Covid-19, pourront contrôler leurs données, affirment les deux géants de la Silicon Valley.

Pas de Jazz à Nice

La ville de Nice (sud-est de la France) a annoncé l'annulation de l'édition 2020 du Nice Jazz Festival, un des plus anciens festivals de jazz du monde, qui devait se tenir du 17 au 21 juillet.

