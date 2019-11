Crimée: Apple va étudier "plus soigneusement" la désignation de territoires

disputés

MOSCOU (awp/afp) - Le géant américain Apple, sous le feu de critiques pour avoir présenté dans ses applications comme russe la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou, a assuré samedi qu'il allait étudier "plus soigneusement" la désignation de territoires disputés.

Apple a apporté des modifications dans deux de ses applications phares, Météo et Plans, à la suite de négociations commencées en mai avec les autorités russes, qui exigeaient que la firme américaine se mette en conformité avec la loi russe reconnaissant la Crimée comme partie du territoire de la Russie.

"Nous n'avons apporté aucune modification dans l'application Plans concernant la Crimée en dehors de la Russie où la législation en vigueur a exigé que nous actualisions le plan pour les utilisateurs russes", a plaidé Apple dans un commentaire écrit envoyé samedi à l'AFP.

"Nous regardons les normes du droit international et du droit approprié américain et local avant de prendre une décision sur d'éventuelles modifications de l'application Plans. Et nous apportons ces modifications si elles sont exigées" par la loi, a-t-il souligné.

Depuis mercredi, les villes de la péninsule telles que Simféropol ou Sébastopol apparaissent comme étant en "Crimée, Russie", lorsque le service de navigation et de météo du géant américain est utilisé depuis la Russie.

Les mêmes villes apparaissent sans Etat défini lorsque ces services sont utilisés depuis d'autres pays.

La majorité de la communauté internationale considère que la Russie a illégalement annexé la Crimée en 2014.

"Nous allons étudier plus soigneusement les questions concernant la désignation des frontières disputées dans nos services", a promis Apple, en précisant qu'il pourrait "ajuster son approche".

La décision du fabricant de l'iPhone a provoqué la consternation et des appels au boycott sur les réseaux sociaux en Ukraine.

Plusieurs médias en Russie titraient pour leur part jeudi que "Apple a reconnu que la Crimée est russe".

Le géant américain Google ne fait pas apparaître de pays spécifique pour les villes de Crimée dans son service de géolocalisation, ne mentionnant donc ni l'Ukraine ni la Russie.

L'annexion de la Crimée en 2014 à l'issue d'un référendum dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux a provoqué les plus fortes tensions internationales depuis la fin de la Guerre froide et a été suivie par une vague de sanctions contre Moscou.

