France : Apple écope d'une amende de 1,1 md d'euros pour pratiques anticoncurrentielles

(Actualisation: réaction d'Apple à la décision)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité de la concurrence a annoncé lundi avoir infligé une amende de 1,1 milliard d'euros au groupe technologique américain Apple pour des pratiques anticoncurrentielles.

Il s'agit de la plus lourde amende jamais prononcée par l'Autorité de la concurrence à l'encontre d'une entreprise.

L'Autorité estime que le groupe de Cupertino s'est rendu coupable d'ententes au sein de son réseau de distribution et d'abus de dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs indépendants "premium".

Dans une déclaration transmise aux médias, Apple a affirmé être "en profond désaccord" avec la décision de l'Autorité de la concurrence et prévoir de faire appel. Le verdict de l'autorité "concerne des pratiques qui remontent à plus de dix ans et ignore trente ans de principes de droit solidement établis sur lesquels l'ensemble des entreprises en France s'appuie", a affirmé le groupe américain.

Dans la même décision, l'Autorité de la concurrence a infligé une amende aux grossistes Tech Data et Ingram Micro, de respectivement 76 millions et de 63 millions d'euros, au titre de l'une des pratiques d'entente reprochées à Apple.

"Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple", a expliqué la présidente de l'Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, citée dans un communiqué.

"En deuxième lieu, les distributeurs dits Premium ne pouvaient sans risque pratiquer des promotions ou baisses de prix, ce qui a conduit à un alignement des prix de détail entre les distributeurs intégrés d'Apple et les distributeurs Premium indépendants", a poursuivi Isabelle de Silva.

"Enfin, Apple a exploité abusivement la dépendance économique de ces distributeurs Premium à son égard, en les soumettant à des conditions commerciales inéquitables et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs intégrés", a-t-elle conclu.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

