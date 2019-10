Google lance son nouveau smartphone et bientôt ses jeux vidéo en streaming

New York (awp/afp) - Nouveau smartphone axé sur la photographie et intégrant la reconnaissance de mouvements, lancement imminent d'une plateforme de jeux vidéo en streaming, présentation d'une nouvelle gamme de produits connectés: Google a multiplié les annonces mardi à New York.

Lignes revues, utilisation du verre sur le dos de l'appareil, comme pour la majorité des appareils haut de gamme des concurrents, deux optiques intégrés dans un cadre carré sur le dos du smartphone, le Pixel 4 présente certaines similarités avec son concurrent d'Apple, l'iPhone 11.

Pour la photographie, désormais principal argument de l'ensemble des fabricants de smartphone, Google a mis le paquet, avec une intelligence artificielle intégrée qui vient booster le zoom optique ou propose des photos de nuits améliorées, avec même un mode "astrophoto" permettant de réaliser des images de ciel nocturne.

L'autre nouveauté concerne l'intégration de la reconnaissance de mouvements, non pas via les caméras de l'appareil, comme a pu le faire Samsung par le passé, mais grâce à un radar miniaturisé et intégré sur le haut du smartphone.

D'un mouvement de la main, l'utilisateur peut ainsi zapper d'une chanson à l'autre et baisser ou couper un appel ou une alarme. L'appareil éclaire l'écran également lorsqu'il sent l'utilisateur s'approcher, pour lui afficher l'heure notamment, mais c'est à peu près tout à ce stade.

Parmi les évolutions, une reconnaissance faciale plus rapide, qui permet de débloquer l'appareil dès qu'il est face à l'utilisateur, ou une nouvelle version de Google Assistant, uniquement en anglais, plus rapide dans ses réponses car implanté sur l'appareil même, et non plus via le cloud.

Disponible le 24 octobre dans plusieurs régions du monde, l'appareil sera proposé à partir de 799 dollars aux Etats-Unis, un peu plus cher que le modèle basique de l'iPhone 11. La version XL est proposée à partir de 899 dollars.

Lancement de Stadia

Google a également annoncé que le lancement de sa plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia aurait lieu le 19 novembre.

En faisant son entrée sur le marché du jeu vidéo en ligne, le géant du moteur de recherche entend bouleverser le marché dominé par les grands acteurs des consoles de jeu comme Sony et Microsoft, en permettant aux usagers de profiter de leurs jeux, en qualité optimale et sur n'importe quel support - ordinateur, téléviseur intelligent, smartphone - en passant indifféremment de l'un à l'autre.

L'offre de Google comptera un catalogue d'une trentaine de jeux à son lancement avec plusieurs possibilités d'abonnement.

Le géant californien a par ailleurs présenté les dernières versions de ses objets connectés pour la maison, qui passent sous la marque Nest, dont l'enceinte connectée Mini (49 dollars, disponible le 22 octobre), avec une coque en plastique partiellement recyclée, et ses outils Nest Wifi (à partir de 269 dollars, disponible le 4 novembre), conçus pour améliorer la connexion wifi dans le logement.

Google profite de ces objets pour se lancer, début 2020, dans les services avec un abonnement, Nest Aware (6 dollars par mois), et sa version premium, Nest Aware Plus (12 dollars par mois), permettant de conserver à distance les enregistrements des caméras Nest Cam ou de l'écran connecté Nest Hub Max.

D'autres produits ont été annoncés mardi, dont les écouteurs sans fil Pixel Buds (à partir de 179 dollars, disponibles au printemps 2020) ou le nouvel ordinateur portable Pixelbook Go (à partir de 649 dollars, disponible le 28 octobre).

Le géant de la recherche sur internet tire principalement ses revenus de la publicité. Elle lui a rapporté plus de 136 milliards de dollars en 2018, contre 595 millions pour les "autres paris" d'Alphabet (la maison-mère), qui comprennent notamment les services d'informatique à distance (cloud) et les appareils connectés.

afp/rp