STMicro relève sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020, estimant que sa croissance sera tirée par l'amélioration des conditions de marché, de nouveaux produits et les programmes engagés auprès des clients.

STMicro, qui réalise 60% de ses ventes dans la région Asie-Pacifique où il compte notamment parmi ses clients les géants de la fabrication de smartphones Samsung et Huawei, anticipe désormais un chiffre d'affaires pour 2020 compris entre 9,25 et 9,65 milliards de dollars (entre 8 et 8,3 milliards d'euros), contre une fourchette précédente de 8,8 à 9,5 milliards de dollars.

Pour le seul deuxième semestre, le groupe franco-italien table sur une croissance des ventes comprise entre 610 millions et 1,01 milliard de dollars par rapport aux six premiers mois de l'année, à comparer à une prévision précédente de 340 millions à 1,04 milliard de dollars.

(Charles Regnier, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)