Semi-conducteurs: le bénéfice de SK Hynix a triplé au 2e trimestre

Séoul (awp/afp) - Le deuxième fabricant mondial de semi-conducteurs, le sud-coréen SK Hynix, a vu son bénéfice d'exploitation tripler au deuxième trimestre grâce à la hausse du prix des puces, mais fait état d'incertitudes quant au reste de l'année.

Les fabricants sud-coréens de semi-conducteurs, au premier rang desquels le mastodonte Samsung, ont enregistré ces dernières années des profits records grâce à l'envolée des prix des puces, liée à une très forte demande.

SK Hynix compte parmi ses clients le géant américain Apple ou encore le chinois Huawei.

Mais la demande a commencé récemment à s'essouffler, alors que les stocks des fabricants augmentaient du fait des investissements colossaux dans de nouvelles usines de production.

Pour autant, SK Hynix a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation de 1.900 milliards de wons (1,5 milliard de francs suisses) entre avril et juin, supérieur aux attentes des experts, en hausse de 205% par rapport à la même période l'année précédente, quand le bénéfice était ressorti à 638 milliards de wons.

"La forte demande en mémoires pour serveurs a maintenu des prix à un niveau favorable", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a également progressé de 33% par rapport au deuxième trimestre 2019, pour s'établir à 8.600 milliards de wons.

SK Hynix fait état d'incertitudes concernant le second semestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus et des conflits commerciaux dans le monde. Mais le groupe table sur une amélioration de la demande au fur et à mesure de la reprise de l'activité dans les différentes économies du globe.

"Les smartphones 5G et la nouvelle génération de consoles de jeux qui seront prochainement lancés vont stimuler la croissance de la demande en composants et l'activité économique va reprendre progressivement dans les grands pays", indique le groupe.

L'action de SK Hynix progressait de 0,24% à 83.400 wons dans la matinée à Séoul.

afp/al