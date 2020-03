Sur la boutique Apple, c'est deux iPhones par personne maximum

Ces mesures interviennent alors que le groupe californien a fermé ses magasins physiques sur ses principaux marchés, sauf en Chine où ils ont rouvert après le recul de l'épidémie de coronavirus. Des tests sur le site web d'Apple révèlent que dans de nombreux pays, un menu déroulant empêche les clients d'acheter plus de deux exemplaires du même modèle d'iPhone, tous modèles confondus.

Le groupe avait déjà procédé ainsi en 2007, lors de la sortie du premier iPhone, pour empêcher la création d'un marché parallèle de revente à des prix plus élevés. En Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour, un message apparaît au-dessus des listes d'iPhone pour informer les clients que les achats seront limités à deux appareils par commande. Apple a refusé de commenter.

Les fournisseurs du groupe ont aussi souffert de la situation. Foxconn, l'assembleur historique des terminaux du groupe, a temporairement arrêté ses activités en février, avant de revenir à la normale récemment.

En février, le PDG d'Apple, Tim Cook, a écrit une lettre avertissant les investisseurs que la société ne pourrait probablement pas atteindre ses prévisions initiales de revenus pour le premier trimestre civil en raison du virus. Aujourd'hui, alors que les usines chinoises ont repris leurs activités, Apple et d'autres entreprises de matériel informatique sont confrontées à un affaiblissement de la demande, alors que les pays du monde entier ferment les magasins de détail et imposent une distanciation sociale.

Le coronavirus, qui est apparu en Chine fin décembre, s'est depuis propagé dans 178 pays, infectant plus de 240 000 personnes et en tuant environ 10 000 dans le monde. Le 13 mars, Apple a annoncé que tous ses Apple Stores en dehors de la Chine allaient fermer pour lutter contre la propagation du virus. Selon Nicole Peng, qui suit le secteur des smartphones au sein de la société de recherche Canalys, Apple limitera probablement les commandes en ligne pour empêcher les revendeurs de stocker des appareils et de les revendre sur le marché gris. "Cela s'est produit dans le passé en Asie, lors du lancement d'un nouvel iPhone, et les escrocs ont vu une opportunité de vendre en Chine continentale, où les nouveaux téléphones étaient plus difficiles à acheter à l'époque", a-t-elle déclaré "Maintenant que les magasins du monde entier sont fermés, les escrocs en ligne voient une opportunité similaire".