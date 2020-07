Tokyo finit en retrait, inquiétudes sur le coronavirus

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en recul dans le sillage de Wall Street la veille, alors que les craintes à l'égard de la nouvelle vague d'infections au coronavirus, notamment aux Etats-Unis, assombrissent les perspectives de reprise économique.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,78% à 22.438,65 points, et l'indice élargi Topix a cédé 0,92% à 1.557,23 points.

"Quand on regarde les fondamentaux économiques, il est difficile de continuer à éprouver de l'appétit pour le risque. Une partie des Etats américains et d'autres pays recommencent à interrompre les activités économiques", a observé Masahiro Ichikawa, stratégiste à Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

L'ensemble des secteurs a terminé dans le rouge sur le Nikkei, en particulier ceux des télécoms, de l'agroalimentaire, des valeurs financières et des matériaux.

SOFTBANK GROUP DÉCHANTE: après avoir atteint la veille un niveau au plus haut depuis 20 ans et plus de deux fois supérieur à son cours de la mi-mars, le titre SoftBank Group a reculé de 2,76% à 6.019 yens, faisant notamment les frais de l'accès de pessimisme la veille à Wall Street.

Le titre avait plongé en mars à cause de la pandémie mondiale, mais a ensuite fortement rebondi après l'annonce par le groupe de plans massifs de cessions d'actifs et de rachats de ses propres actions, des programmes tous deux bien engagés depuis.

LES FABRICANTS D'OLED PROFITENT D'UNE RUMEUR SUR APPLE: des informations du quotidien économique Nikkei selon lesquelles le géant américain Apple prévoit d'équiper toute sa nouvelle génération de smartphones avec des écrans OLED (diodes électroluminescentes organiques) a profité aux entreprises japonaises du secteur.

L'action de l'une d'entre elles, Hodogaya Chemical, s'est notamment envolée de 15,55% à 4.865 yens. A l'inverse, le fabricant d'écrans LCD Sharp a accusé le coup (-4,08% à 1.150 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar restait stable face au yen vers 07H00 GMT, à raison d'un dollar pour 107,53 yens contre 107,52 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro était aussi quasi inchangé face à la monnaie japonaise, se négociant pour 121,23 yens contre 121,21 yens la veille.

Le cours euro-dollar était très proche aussi de son niveau de la veille, un euro valant 1,1275 dollar contre 1,1274 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole faiblissait un peu, dans l'attente des chiffres hebdomadaires sur les stocks d'or noir américains qui seront publiés ultérieurement mercredi.

Vers 06H50 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 0,44% à 40,44 dollars et celui du baril de Brent londonien cédait 0,39% à 42,91 dollars.

