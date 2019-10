Wall Street finit en hausse mais l'accord partiel avec la Chine calme les ardeurs

Le président américain a précisé que les deux pays s'étaient accordés sur la propriété intellectuelle, les services financiers et les gros achats agricoles.

Il a ajouté que les négociations entreraient dans une "phase 2" une fois signé l'accord de "phase 1". Son représentant au Commerce, Robert Lighthizer, a précisé que seule l'augmentation prévue mardi prochain des droits de douanes perçus par les Etats-Unis sur 250 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine était suspendue.

Aucune décision en revanche n'a été prise pour les hausses attendues pour le mois de décembre.

Les espoirs d'accord avaient porté la cote durant presque toute la séance. L'annonce de Trump a refroidi les enthousiasmes.

L'indice Dow Jones, qui avait gagné jusqu'à 1,6% en cours de séance, a atteint la clôture sur une hausse de 1,21% (319,92 points) à 26.816,59 pts.

Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a avancé de 1,09% (32,14 pts) à 2.970,27 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a pris 1,34% (106,27 points), %, à 8.057,04 points.

"Nous avons plutôt obtenu ce que de nombreuses personnes attendaient avec cet accord partiel, mais cela n'incite pas nécessairement à l'optimisme sur le fait qu'à court terme, un accord plus large sera trouvé", commente Edward Moya, analyste chez OANDA à New York.

VALEURS

L'action Apple, profitant des espoirs sur le commerce sino-américain et du relèvement de l'objectif de cours de Wedbush à 265 dollars contre 245 dollars, gagne 2,66% et passe au-dessus des 236 dollars, à 236,21.

L'arrivée de sa plateforme de streaming, avec une base de l'ordre de 900 millions d'iPhones actifs dans le monde, explique le changement de recommandation de Wedbush, qui pense que la marque à la pomme peut conquérir une centaine de millions de consommateurs d'ici trois à quatre ans.

INDICATEUR DU JOUR

Aux Etats-Unis, le moral des ménages américains a enregistré en octobre une amélioration inattendue, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 96,0 après 93,2 en septembre alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à 92,0.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont enregistré vendredi l'une de leurs meilleures performances de l'année, profitant du double espoir d'un compromis entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce et d'un rapprochement des positions de Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 1,73% (96,43 points) à 5665,48 points, sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance depuis le 8 août.

A Londres, le FTSE 100 .FTSE, freiné par l'appréciation de la livre sterling, qui désavantage les exportateurs, a progressé de 0,84% alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI, très exposé au thème du commerce international, affiche un bond de 2,86%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier finit en hausse après l'annonce par les médias officiels iraniens d'une attaque de missiles visant un pétrolier de la Compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC), en mer Rouge.

A la clôture sur le NYMEX, le Brent gagne 2,47% à 60,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 2,26% à 54,76 dollars.

(Gertrude Chavez-Dreyfuss; Henri-Pierre André pour le service français)