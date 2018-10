"REKOOP" est la première solution le linge de lit à utiliser la plateforme CertainT d'Applied DNA et la fibre Recron GreenGold de Reliance Industries pour la vérification et la traçabilité de la source de polyester recyclé à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Ce nouveau concept de linge de lit sera disponible chez les détaillants aux États-Unis à partir du premier trimestre 2019.

GHCL, Limited, le fabricant mondial de linge de maison (coté au NSE et au BSE), a lancé CIRKULARITY™, une nouvelle marque de huit gammes de linge de lit soutenant l'économie circulaire, à l'occasion de la "New York home fashions market week" de septembre. La marque a pour devise: "réduire, réutiliser et recycler". REKOOP®, la source d'inspiration de CIRKULARITY, est une marque de linge de lit fabriquée à partir de plastiques recyclés (PETr) et la première à utiliser la plateforme d'Applied DNA Sciences ("Applied DNA", ci-après "la Société", NASDAQ: APDN), baptisée CertainT®. Le linge de lit REKOOP sera proposé à la vente aux État-Unis au début du premier trimestre 2019.

REKOOP utilise la plateforme CertainT d'Applied DNA pour tracer et authentifier le polyester recyclé après usage et utilisé dans la fabrication de ses draps de lit, taies d'oreiller et housses tout le long de la chaîne d'approvisionnement. Cette technologie fournit une preuve scientifique encore plus fiable qu'un document papier. Elle garantit l'authenticité de la marque, une question de plus en plus préoccupante pour les fabricants, à l'heure où la contrefaçon, qui représentait 1.200 milliards USD en 2017 et devrait atteindre 1.820 milliards USD d'ici 2020, ne cesse d'augmenter.

"Nous sommes fiers de lancer REKOOP, la première gamme de linge de lit en PET recyclé dont la source est entièrement vérifiée, déclare Manu Kapur, président et directeur général de GHCL Home Textiles. La plateforme CertainT d'Applied DNA procure aux clients et aux marques un niveau optimal de confiance en termes d'authenticité de leurs produits."

REKOOP utilise du polyester fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclé après usage. Avec 36 bouteilles en plastique utilisées pour chaque drap, ou l'équivalent d'une tonne de plastique (36.000 bouteilles) pour 1.000 draps, la société contribue à réduire le nombre de bouteilles en PET dans les décharges, la consommation de pétrole et les émissions de carbone.

"Le linge de lit REKOOP met en lumière la volonté des marques de fournir des garanties vérifiables aux consommateurs, déclare James A. Hayward, président et directeur général d'Applied DNA. CertainT offre des capacités inégalées; nous pouvons assortir chaque fibre d'une étiquette unique et personnalisée et nous vérifions chacune d'elles le long d'une chaîne d'approvisionnement spécifique et sécurisée au moyen d'échantillons, de tests et de traçages systématiques. L'intérêt des revendeurs et des fabricants de textiles est de plus en plus vif pour notre système et nous sommes ravis à l'idée que la plateforme et la marque commerciale CertainT feront leur apparition chez les détaillants au début de l'année prochaine".

Reliance Industries Ltd. (RIL), la plus grande entreprise privée indienne internationale, fournit Recon® Green Gold, une fibre écologique de très haute qualité conçue pour REKOOP. Dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement intégrée de REKOOP, Reliance collabore également avec Applied DNA Sciences en ce qui concerne l'utilisation de la solution moléculaire pour le PET recyclé en vue de produire une fibre certifiée pour le linge de de maison, les vêtements, les chaussures et d'autres applications.

"Reliance se félicite de ce partenariat avec deux acteurs à l'avant-garde de leur secteur. La fabrication de textiles doit passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire afin de garantir la transparence, l'authenticité et la durabilité. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Applied DNA Sciences et GHCL pour apporter les changements nécessaires à l'avènement du modèle circulaire dans le secteur", explique Hemant Sharma, responsable du secteur polyester chez Reliance Industries Ltd.

GHCL, dont le site de production de linge de maison est basé à Vapi, dans l'État du Gujarat en Inde, a incorporé la fibre CertainT en PETr vérifié à son processus de production, depuis la filature jusqu'au tissage et aux produits finis. L'usine, qui est l'un des premiers sites de fabrication de linge de maison en Inde, a une capacité de production annuelle de 36 millions de mètre de tissus finis.

À propos de GHCL

GHCL est un groupe diversifié actif dans les secteurs des produits chimiques, des textiles et des produits de grande consommation. La division Textiles de GHCL est un site de fabrication intégré verticalement disposant de capacités de filature, de tissage en grande largeur, de traitement continu des tissus, de coupe et de couture pour la fabrication de linge de lit de haute qualité. GHCL, l'un des principaux fabricants indiens de linge de maison, dispose d'une unité interne de filature capable de fournir de multiples variétés de fils 100% coton et mélangés sur divers sites de fabrication.

GHCL est renommé pour ses innovations dans le segment du linge de lit, notamment, parmi les plus récentes dans la catégorie des "draps": PERFECT FIT, EASYSHEET, microTWILL, CELLIANT, les draps sans pli EXL, les draps réversibles VERSATILE, Soft Wash Percale et les draps teints Sustainable Fibre.

Le linge de maison de GHCL est exportés principalement vers le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne.

À propos de Reliance Industries

RIL, la plus grande entreprise du secteur privé en Inde, affiche un chiffre d'affaires consolidé de 430.731 milliards de roupies (66,1 milliards de dollars), un bénéfice en espèces de 56.034 milliards de roupies (8,6 milliards de dollars), et un bénéfice net de 36.075 milliards de roupies (5,5 milliards de dollars), pour l'exercice clos au 31 mars 2018.

RIL est la première société indienne du secteur privé à figurer au classement Fortune Global 500 des "Plus grandes entreprises du monde". La Société se classe au 148e rang en termes de chiffre d'affaires et au 99e rang en termes de bénéfices (entreprise indienne la plus rentable de la liste). La Société arrive en 83e position du classement "Forbes Global 2000" pour l'année 2018 (meilleure entreprise indienne). RIL figure au classement LinkedIn des "Meilleures entreprises où travailler en Inde" (2018). Les activités de RIL couvrent l'exploration et la production d'hydrocarbures, le raffinage et le marketing pétrolier, la pétrochimie, le commerce de détail et les services numériques 4G.

À propos d'Applied DNA Sciences

Applied DNA est un fournisseur de technologies moléculaires qui permettent d'assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, de lutter contre les contrefaçons et les vols et de génotyper les produits. La Société produit également de l'ADN en masse à des fins de diagnostic et de thérapie.

Applied DNA améliore et sécurise la vie grâce à des solutions technologiques moléculaires innovantes qui aident les entreprises, les gouvernements et les particuliers à protéger leurs produits, leurs marques, leurs chaînes logistiques et leur propriété intellectuelle contre le vol, la contrefaçon, la fraude et le détournement.

L'action ordinaire de la Société est cotée au NASDAQ sous le symbole APDN et ses warrants sont cotés sous le symbole APDNW.

Énoncés prospectifs

Les déclarations faites par Applied DNA dans le présent communiqué de presse peuvent être de nature "prospective", au sens du Private Securities Litigation Act de 1995. Les énoncés prospectifs décrivent les plans, projections, stratégies et attentes d'Applied DNA, sont basés sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle d'Applied DNA. Les résultats réels peuvent varier de manière substantielle par rapport à ceux attendus en raison de notre historique de pertes, de ressources financières limitées, d'une adoption limitée par le marché, des incertitudes inhérentes à la R&D, des données et analyses cliniques à venir, y compris le potentiel des produits candidats d'Applied DNA à passer en recherche préclinique ou en phase d'essai clinique, notamment l'obtention ou non de l'autorisation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine ou d'agences réglementaires compétentes dans d'autres pays d'effectuer des essais cliniques, ainsi que les délais, le cas échéant, d'obtention d'approbations définitives de la FDA américaine et d'autres agences réglementaires équivalentes dans d'autres pays, et divers autres facteurs décrits périodiquement dans les rapports et dossiers d'Applied DNA déposés auprès de la SEC, y compris notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 28 décembre 2017 et nos rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q déposés les 8 février 2018, 3 mai 2018 et 13 août 2018, qui sont disponibles sur www.sec.gov. APDN ne s'engage aucunement à publier des mises à jour des énoncés prospectifs à la suite d'informations, d'événements ou de circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse pour refléter des événements imprévus, à l'exception des cas prévus par la loi.

