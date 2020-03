Applied DNA Sciences : informe des avancées de la collaboration avec Takis Biotech concernant le COVID-19 et de la conception de 4 candidats vaccins LinearDNA™ au stade préclinique 0 02/03/2020 | 10:01 Envoyer par e-mail :

– Applied DNA devrait démarrer la production à grande échelle de candidats vaccins en mars ; les essais précliniques sur des animaux par Takis Biotech devraient débuter au T2 2020 – – Des candidats vaccins inspirés de la séquence de la spicule de protéine virale, conçus pour empêcher la pénétration du coronavirus dans les cellules-hôtes humaines – Applied DNA Sciences Inc. (NASDAQ : APDN) (« Applied DNA » ou la « Société »), un leader de la fabrication d’ADN basée sur la réaction en chaîne par polymérase (RCP) pour le développement de solutions d’authenticité des produits, de traçabilité et de biothérapeutiques basés sur l’acide nucléique, et des biopsies liquides pour le diagnostic du cancer, et Takis Biotech (« Takis »), une société axée sur le développement de vaccins contre le cancer fondée par des scientifiques de Merck Research Laboratories, ont annoncé aujourd’hui que la conception de 4 candidats vaccins à base d’ADN passera au stade de la production pour les tests précliniques sur des animaux en utilisant les systèmes de fabrication d’ADN par RCP (« LinearDNA ») exclusifs de la Société. L’annonce des sociétés fait suite à leur communiqué du 7 février 2020 annonçant un accord de développement en commun (ADC) élargi entre LineaRx, Inc., la filiale à participation majoritaire de la Société, et Takis Biotech afin d’inclure le développement préclinique d’un vaccin LinearDNA produit par RCP contre le COVID-19. « Depuis l’élargissement de notre ADC pour inclure la recherche d’un vaccin contre le COVID-19, le virus a fait son apparition sur presque tous les continents. Nous prévoyons la livraison des 4 candidats vaccins en phase préclinique de Takis au cours de ce mois. Dans les semaines suivant leur réception, nous prévoyons d’augmenter immédiatement la production basée sur la RCP de chaque candidat vaccin puis de les renvoyer à Takis, qui déterminera la capacité relative de chaque vaccin à provoquer une réponse immunitaire chez des souris vaccinées », a déclaré le Dr James A. Hayward, président et DG d’Applied DNA et de LineaRx. Les deux sociétés ont conçu 4 vaccins en phase préclinique sur la base de la structure de la protéine Spike (la protéine responsable de la “ couronne ” à la surface du virus, d’où le nom du virus découle). C’est la protéine Spike qui permet l’entrée du coronavirus, en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules hôtes. L’un des 4 candidats vaccins est le gène Spike complet, les 3 autres sont des variantes basées sur la cartographie des épitopes (identification des parties possiblement antigéniques de la protéine) et sur l’assemblage des parties correspondantes du gène “S“ dans un nouveau gène LinearDNA synthétique, et l'optimisation des codons (afin de garantir que les nouveaux gènes vaccinaux LinearDNA sont efficacement exprimés comme des protéines, une fois que les gènes ont été délivrés à un faible pourcentage des noyaux des cellules musculaires du patient). Par ailleurs, Applied DNA possède des moyens propres, qui font l’objet de demandes de brevets en cours, pour des ensembles génétiques qui augmentent l’expression, l’efficacité de pliage et le cloisonnement des protéines qui peuvent être intégrées dans les constructions de vaccins putatifs si les résultats obtenus dans les études sur les animaux justifient cette considération. Le Dr Hayward a ajouté : « Notre plateforme brevetée et propriétaire pour la production de LinearDNA non seulement favorise un développement rapide et une production à grande échelle, mais nous pensons qu’elle peut potentiellement aboutir à un vaccin efficace avec moins de risques que les autres plateformes de production d’ADN actuellement utilisées. Comme c'est souvent le cas avec les virus à ARN, les coronavirus mutent rapidement, ce qui exige une surveillance constante. Nous pensons que l’un des nombreux avantages de la production de LinearDNA par RCP est la rapidité à laquelle un vaccin putatif peut être modifié pour s’adapter à la dérive mutationnelle. » Le Dr Luigi Aurisicchio, PDG et conseiller scientifique en chef chez Takis Biotech, a affirmé : « Notre collaboration originale dans le cadre de l’ADC sur un vaccin pan-cancéreux, qui fera bientôt l’objet d’essais pour le traitement des animaux de compagnie, a déjà prouvé la capacité de la production de LinearDNA par RCP à induire de puissantes réactions immunitaires dans des modèles animaux. Pour la production d'anticorps pouvant neutraliser le COVID-19, il est essentiel d’utiliser des technologies fiables et efficaces pouvant être rapidement adaptées face à des pathogènes changeants, et nous pensons qu’il s’agit de l’avantage que nous offre la plateforme d’Applied DNA par rapport au développement traditionnel de vaccins et aux autres vaccins modernes basés sur l’ADN. Cette situation d'urgence planétaire exige une réaction rapide . » En vertu de l’ADC modifié, Takis utilisera les gènes synthétiques LinearDNA produits à plus grande échelle par Applied DNA pour chacun des quatre vaccins putatifs pour inoculer des souris, dont les sérums seront testés pour y détecter la présence d’anticorps se liant aux protéines Spike purifiées. Les candidats vaccins positifs se liant à Spike seront testés pour observer leur capacité à neutraliser le COVID-19 en empêchant l’entrée du virus dans les cellules en culture et dans des modèles animaux. Les avantages potentiels offerts par les vaccins LinearDNA produits par RCP, par opposition à l’ADN circulaire obtenu à partir de sources de plasmides plus traditionnelles, incluent le rythme de production, l’absence d’antibiotiques et leurs gènes de résistance, la pureté de l’ADN, la simplicité de la conception, la puissante immunogénicité prouvée dans un précédent vaccin LinearDNA, l’absence de contaminants bactériens et le fait que le gène vaccinal est efficace sans insertion dans le génome du patient. Applied DNA et Takis précisent qu’aucun partenaire commercial n’a été identifié pour commercialiser le vaccin contre le coronavirus et rien n’indique que les demandes de la Société pour développer des contre-mesures seront approuvées par les organismes de réglementation. À propos de Takis Biotech. Takis est une société de biotechnologie créée par un groupe de scientifiques de Merck Research Laboratories (MRL). Le groupe, qui bénéficie de plus de 15 années d’expérience et a fait ses preuves dans la découverte de médicaments dans le domaine de l’oncologie, est reconnu pour sa conception et sa mise en œuvre d’un certain nombre de technologies innovantes. L’un des principaux atouts de Takis est son expertise dans le transfert électro-génique in vivo, qui peut être utilisé pour tout un éventail d’applications utiles sur le plan clinique allant de la mise au point de vaccins à la thérapie génique somatique. Le pipeline de Takis inclut quatre candidats vaccins anti-cancer basés sur cette technologie. Takis est également activement impliquée dans la production d'anticorps monoclonaux humanisés destinés à être utilisés en oncologie et pour les maladies infectieuses. Visitez www.takisbiotech.it pour obtenir de plus amples informations. À propos d’Applied DNA Sciences, Inc. Applied DNA est un fournisseur de technologies moléculaires qui permettent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la lutte contre la contrefaçon et le vol, le génotypage des produits, le diagnostic et des candidats de médicaments thérapeutiques basés sur l’acide nucléique au stade préclinique. Visitez le site adnas.com pour de plus amples renseignements. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Les actions ordinaires sont inscrites au NASDAQ sous le symbole APDN. LinearDNA™ est une marque de commerce d’Applied DNA Sciences, Inc Énoncés prospectifs Les déclarations formulées par Applied DNA dans le présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs décrivent les projets d’avenir d’Applied DNA, ses projections, stratégies et attentes, ils reposent sur des hypothèses et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle d’Applied DNA. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus du fait de notre possible incapacité à respecter nos échéances de paiement pour nos billets convertibles garantis en circulation et résultant dans l'exercice par les détenteurs de billets de recours sur les garanties incluant quasiment tous les actifs d’Applied DNA, de ses antécédents de pertes nettes, de ses ressources financières limitées, de son acceptation limitée par le marché, du fait qu'il n'y a jamais eu de produit pharmaceutique commercial utilisant une technologie ADN produite par RCP approuvée pour une utilisation thérapeutique, des incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, des analyses et données cliniques futures, y compris la question de savoir si les produits candidats d’Applied DNA ou de ses partenaires avanceront dans le processus de recherche préclinique ou des essais cliniques, notamment s’ils recevront une autorisation de l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA ») ou d’agences de réglementation étrangères équivalentes pour effectuer des essais cliniques et dans quel délai, si cela arrive, ils recevront une approbation définitive de la FDA ou d’agences de réglementation étrangères équivalentes, ainsi que d’autres facteurs présentés en détail, à l'occasion, dans les rapports et déclarations déposés par Applied DNA auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur Formulaire 10-K déposé le 12 décembre 2019 et son rapport trimestriel subséquent sur Formulaire 10-Q déposé le 6 février 2020, ainsi que les autres rapports que nous déposons auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site www.sec.gov. Applied DNA rejette toute obligation de mettre à jour publiquement un quelconque énoncé prospectif afin de refléter de nouveaux événements, informations ou circonstances après la date des présentes, ou afin de refléter la survenue d’événements imprévus, sauf disposition contraire de la loi. Site Internet : www.adnas.com Twitter : @APDN Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200302005186/fr/

