APPLIED MATERIALS : les perspectives du quatrième trimestre sont loin du compte

Applied Materials a dévoilé un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars, ou 1,17 dollar par action, au titre de son troisième trimestre clos fin juillet. Il a progressé de 38%. En données ajustées, il ressort à 1,20 dollar par action. Les ventes trimestrielles du fabricant de semi-conducteurs ont progressé de leur côté de 19% à 4,46 milliards de dollars. Ces performances sont en ligne avec les guidances délivrées par Applied Materials : il visait un chiffre d'affaires compris entre 4,33 et 4,53 milliards de dollars et 1,13 à 1,21 dollar de bénéfice par action.Le consensus FactSet, pour sa part, anticipait un bénéfice par action ajusté de 1,17 dollar et 4,43 milliards de dollars de ventes.En termes de perspectives, Applied Materials prévoit au quatrième trimestre des ventes comprises entre 3,85 et 4,15 milliards de dollars, soit une quasi-stabilité sur un an. Son bénéfice par action ajusté devrait être compris entre 92 cents et 1 dollar. Le consensus est à 4,46 milliards et 1,17 dollar par action.Pour l'ensemble de l'année, Applied Materials vise 17,1 à 17,4 milliards de dollars de ventes pour un bénéfice par action ajusté de 4,41 à 4,49 dollars. L'exercice précédent s'est achevé sur 14,54 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice par action ajusté de 3,25 dollars.