APPLIED MATERIALS : prévisions prudentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Applied Materials a publié des résultats trimestriels conformes aux attentes et des prévisions décevantes. Le fabricant de semi-conducteurs a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net en repli de 11% à 876 millions de dollars. Hors élements exceptionnels, le BPA est ressorti à 97 cents, en ligne avec le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,5% à 4,01 milliards. Wall Street visait 4 milliards. Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 75 et 83 cents. Le marché vise 92 cents.L'équipementier vise un chiffre d'affaires compris entre 3,56 et 3,86 milliards. Le consensus le donne à 3,94 milliards.