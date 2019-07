APPLIED MATERIALS : rachète le japonais Kokusai Electric

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Applied Materials a signé un accord définitif en vertu duquel il acquerra toutes les actions en circulation de son concurrent japonais Kokusai Electric pour 2,2 milliards de dollars auprès du groupe de capital-investissement KKR. Après la finalisation de la transaction, Kokusai Electric fonctionnera en tant qu'unité commerciale du groupe Applied Semiconductor Products et continuera à être basée à Tokyo, avec des centres de technologie et de fabrication à Toyama, au Japon et à Cheonan, en Corée."Kokusai Electric a une forte culture de l'innovation ainsi que d'excellentes relations avec ses clients et dessert les secteurs à croissance rapide du marché des équipements de fabrication de wafers ", a déclaré Gary Dickerson, président et CEO d'Applied Materials.La transaction, approuvée par le conseil d'administration d'Applied Materials, devrait être conclue d'ici environ 12 mois et est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.