Applied Materials : BPA conforme aux attentes au 4e trimestre

16/11/2018 | 10:53

Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en progression de 4% à 97 cents au titre de son quatrième trimestre 2017-18, un BPA en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.



L'équipementier californien pour l'industrie des semi-conducteurs a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 2,1 points à 26,6%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 4,01 milliards de dollars.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 4,45 dollars et des revenus de 17,25 milliards, des niveaux record, il vise pour le trimestre en cours un BPA ajusté entre 75 et 83 cents et des revenus entre 3,56 et 3,86 milliards.



