Applied Materials : consensus battu au 3e trimestre

16/08/2019 | 08:01

Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en baisse de 29% à 74 cents au titre de son troisième trimestre 2018-19, BPA néanmoins supérieur de quatre cents à l'estimation moyenne des analystes.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs précise qu'il a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 4,4 points à 23%, pour un chiffre d'affaires en contraction de 14% à 3,56 milliards de dollars.



Pour son dernier trimestre 2018-19, le groupe basé à Santa Clara prévoit un BPA ajusté compris entre 72 et 80 cents, pour un chiffre d'affaires attendu vers 3.685 millions de dollars, à plus ou moins 150 millions près.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.