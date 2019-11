La valeur du jour à Wall Street - APPLIED MATERIALS en tête de l'indice S&P 500

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Applied Materials (+9,65% à 62,46 dollars) domine facilement l’indice S&P 500, l'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs ayant présenté des résultats et perspectives meilleurs qu’attendu. Plusieurs brokers ont relevé leur objectif de cours dans la foulée de cette publication. Positifs sur la valeur, JPMorgan a rehaussé le sien de 55 dollars à 72 dollars et Credit Suisse a porté le sien à 70 dollars.Au quatrième trimestre, clos fin octobre, Applied a annoncé un repli de 11% de son bénéfice net à 698 millions de dollars, soit 75 cents par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est également ressorti à 80 cents contre un consensus FactSet de 76 cents. Le chiffre d'affaires d'Applied Materials est resté quasiment stable à 3,75 milliards de dollars alors que le marché attendait 3,68 milliards de dollars."Les résultats du quatrième trimestre d'Applied Materials reflètent une forte hausse de la demande d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs, combinée à une exécution solide au niveau de l'ensemble de la société ", a déclaré le PDG, Gary Dickerson.Pour le trimestre en cours, Applied Materials attend un bénéfice par action entre 87 et 95 cents pour des revenus moyens de 4,10 milliards de dollars. Le marché est moins optimiste et anticipe respectivement 74 cents et 3,71 milliards de dollars.