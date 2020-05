APPLIED MATERIALS : performance inférieure aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats inférieurs aux anticipations de Wall Street. Au second trimestre, clos fin avril, le groupe a annoncé une progression de 13% de son bénéfice net à 755 millions de dollars, soit 82 cents par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est également ressorti à 89 cents contre un consensus FactSet de 93 cents. Le chiffre d'affaires d'Applied Materials a augmenté de 12% à 3,96 milliards de dollars alors que le marché attendait 4,09milliards de dollars." Bien que la situation reste fluide, d'après la visibilité dont nous disposons aujourd'hui, notre chaîne d'approvisionnement se redresse et la demande sous-jacente pour nos équipements et services de semi-conducteurs reste robuste " a déclaré le PDG, Gary Dickerson.