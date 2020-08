Applied Materials : consensus battu au 3e trimestre

14/08/2020 | 08:08

Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en croissance de 43% à 1,06 dollar au titre de son troisième trimestre 2019-20, un BPA dépassant d'une dizaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 3,4 points à 26,4%, pour un chiffre d'affaires en progression de 23% à près de 4,4 milliards de dollars.



Pour les trois derniers mois de l'exercice en cours, Applied Materials table sur un BPA ajusté entre 1,11 et 1,23 dollar, ainsi que sur des revenus de l'ordre de 4,6 milliards, à plus ou moins 200 millions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.