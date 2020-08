La valeur du jour à Wall Street - APPLIED MATERIALS est insensible au Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Applied Materials (+ 4,06% à 67,71 dollars) figure dans le top 3 de l'indice S&P 500, l'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs ayant révélé une performance trimestrielle et des prévisions favorables relativement aux anticipations. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bond de 47% de son bénéfice net à 841 millions de dollars, soit 91 cents par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,06 dollar contre un consensus FactSet de 95 cents.Le chiffre d'affaires d'Applied Materials a augmenté de 23% à 4,395 milliards de dollars alors que le marché attendait 4,19 milliards de dollars.Le groupe américain a bénéficié de l'amélioration de la marge opérationnelle ajustée des produits utilisés pour fabriquer des écrans. Elle est passée en un an de 13% à 21%." Applied Materials a retrouvé son niveau de productivité d'avant le Covid-19 ", s'est félicité le PDG, Gary Dickerson.Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,11 et 1,23 dollar pour des revenus de 4,6 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,03 dollar et 4,36 milliards de dollars.UBS a relevé son objectif de cours de 65 dollars à 67 dollars et confirmé sa recommandation Neutre sur la valeur. Le bureau d'études explique que le groupe bénéficie de sa forte position historique en Chine, qui lui permet de gagner des parts de marché.