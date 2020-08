Applus Services, S.A. : La tendance baissière devrait se poursuivre 04/08/2020 | 09:55 vente En cours

Cours d'entrée : 6.91€ | Objectif : 4.2€ | Stop : 7.6€ | Potentiel : 39.22% Le mouvement baissier est toujours d'actualité pour Applus Services, S.A. et devrait perdurer à court terme d'après nos anticipations.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 4.2 €. Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.97 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. APPLUS SERVICES, S.A. -38.51% 1 177 CINTAS CORPORATION 11.02% 31 243 TELEPERFORMANCE 17.48% 17 180 RENTOKIL INITIAL PLC 21.59% 12 961 EDENRED -7.07% 12 252 INTERTEK GROUP PLC -3.93% 11 372 NEXI S.P.A 22.50% 11 263 UNITED RENTALS -4.28% 11 199 LG CORP. 1.36% 10 832 BUREAU VERITAS SA -18.49% 9 838 GENPACT LIMITED -5.57% 7 583

Nicolas Aleksy Suivre Nicolas Aleksy © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 1 585 M 1 865 M - Résultat net 2020 3,81 M 4,48 M - Dette nette 2020 536 M 631 M - PER 2020 -7,53x Rendement 2020 1,75% Capitalisation 1 002 M 1 177 M - VE / CA 2020 0,97x VE / CA 2021 0,90x Nbr Employés - Flottant 91,9% Prochain événement sur APPLUS SERVICES, S.A. 02/09/20 CaixaBank BPI Iberian Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 8,96 € Dernier Cours de Cloture 7,01 € Ecart / Objectif Haut 64,1% Ecart / Objectif Moyen 27,8% Ecart / Objectif Bas -3,71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fernando Basabe Armijo Chief Executive Officer & Executive Director Christopher Cole Independent Non-Executive Chairman Joan Amigó i Casas Chief Financial Officer Ernesto Gerardo Mata López Independent Non-Executive Director John Daniel Hofmeister Independent Non-Executive Director