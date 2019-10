Applus Service : valorisation attractive selon un analyste

08/10/2019 | 17:21

Le titre a perdu près de -5% en une semaine. Oddo estime que la baisse récente du titre est une opportunité. Le bureau d'analyses confirme son conseil Achat et son objectif de cours de 15 E.



Les analystes indiquent que le titre sur-réagit aux mauvaises nouvelles, la valorisation est attractive après la baisse de 8% sur le dernier mois.



' Alors que les perspectives sont toujours bonnes en Energy & Industry et la guidance annuelle crédible, nous ciblons une croissance organique de 5.6% en 2019e et 40 pb yoy de progression de la marge ' explique Oddo dans son analyse du jour.



' Une cible potentielle pour un fond de private equity? nous pensons qu'Applus a un profil attractif, avec un cours de bourse qui n'arrive pas à se décoller du pétrole ' rajoute le bureau d'études.



