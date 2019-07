Applus : Credit suisse vise maintenant 15 euros

02/07/2019 | 11:29

Tout en confirmant son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du groupe espagnol de certification Applus, Credit suisse a ajusté à la hausse son objectif de cours, qui passe de 14,5 à 15 euros. Soit un potentiel de hausse de 25%.



Les analystes n'ont pas modifié leurs prévisions financières sur le groupe, mais relèvent que les risques entourant le renouvellement d'un important contrat automobile irlandais se sont significativement réduits.



En outre, ces deux prochaines années, Applus devrait enregistrer la plus forte croissance organique du secteur en Europe, estime Credit suisse : 6,1% en moyenne annuelle, contre 4,5% pour l'ensemble formé par SGS, Bureau Veritas et Intertek. Mais malgré l'amélioration de ses marges, le titre espagnol reste décoté de 37% sur les valeurs comparables, en retenant le PER à un horizon de 12 mois.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.