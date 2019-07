Applus Services : acheteur, Oddo BHF vise maintenant 15 euros

30/07/2019 | 10:29

Saluant la qualité des résultats semestriels dévoilés par Applus Services, le groupe de certification espagnol, les analystes d'Oddo BHF ont confirmé leur conseil d'achat sur la valeur ce matin. L'objectif de cours est ajusté à la hausse de 14,5 à 15 euros.



Selon les analystes, le groupe a dévoilé de 'bons résultats' au 1er semestre, ce qui confirme 'le potentiel d'amélioration de la marge', même si la tendance sera moins forte au second semestre. En outre, la note relève 'une génération de cash flow libre robuste ouvrant la voie au M&A (à des rachats, ndlr) dans les divisions Idiada et Laboratoires'.



Le bureau d'études souligne aussi le 'potentiel de re-rating pour un titre qui se paie avec une décote de 25% par rapport à la moyenne des leaders' selon le ratio de valeur d'entreprise / EBITDA à 12 mois. En outre, l'action Applus présente selon Oddo BHF le meilleur profil bénéficiaire du secteur.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.