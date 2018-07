Applus Services : gagne +8% après ses semestriels

24/07/2018 | 16:33

Le titre s'envole de plus de 8% à la Bourse de Madrid après l'annonce de ses comptes semestriels et le relèvement de certaines de ses prévisions.



Suite à ces annonces, UBS confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe de certification espagnol. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 13,3 euros.



Les analystes relèvent que les comptes semestriels publiés par Applus se sont révélés supérieurs aux attentes, notamment en ce qui concerne la croissance organique (4,6% au 2e trimestre - T2 - alors que le consensus attendait 3,2%) et la marge opérationnelle (+ 113 points de base en un an). Outre la branche Auto, point fort du groupe, 'toutes les divisions étaient bien orientées, Pétrole & gaz ayant renoué avec la croissance au T2' pour la première fois depuis 2014, souligne une note.



De plus, si la direction a maintenu l'objectif annuel en termes de croissance, elle a relevé celui de marge, qui ne devrait plus s'améliorer de 70 à 100 points de base, mais désormais de 100 à 120 points de base.



UBS calcule enfin que l'action Applus se traite suivant une décote de 20 à 30% sur son secteur.



