Applus : prend 5%, la croissance organique accélère

30/10/2018 | 11:16

La croissance d'Applus Services a accéléré au 3e trimestre grâce notamment à la poursuite de l'amélioration du côté du pétrole et du gaz. La marge opérationnelle dépasse maintenant les 10%. A la Bourse de Madrid, l'action Applus prend plus de 5% dans un marché à l'équilibre.



Le groupe de certification espagnol, concurrent de Bureau Veritas, a enregistré un CA de 1,25 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2018, en hausse publiée de 5,1%. Soit 3,9% en données organiques, dont 4,7% au seul 3e trimestre (T3), grâce notamment à la poursuite de l'amélioration du secteur pétro-gazier.



En données ajustées, le résultat opérationnel a pris 19,8% sur neuf mois (+ 4,9% en données comparables) à 127,4 millions, portant la marge correspondante de 9 à 10,2%, et même au seul T3 de 8,9 à 10,4%. Le bénéfice net a enfin augmenté de 17% à 71,6 millions d'euros.



En guise de perspectives, Applus Services s'attend toujours à une poursuite de l'amélioration du côté du pétrole et du gaz, et à une tendance toujours sur les autres marchés. Les prévisions annuelles, qui comprennent une croissance organique de l'ordre de 5% et une amélioration de 100 à 120 points de base de la marge, ont été confirmées.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.