Applus Services : UBS confirme son conseil d'achat

30/10/2018 | 11:26

UBS a confirmé son conseil d'acheter l'action du spécialiste espagnol de la certification Applus Services, dont la croissance a accéléré au 3e trimestre. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 13,3 euros.



Selon les spécialistes, l'accélération à 4,7% de la croissance organique au 3e trimestre (T3) était conforme aux attentes. En revanche, le résultat d'exploitation ajusté a dépassé les anticipations. Certes, l'amélioration de la croissance de la branche Oil & gas se poursuit et s'accompagne de tendances toujours favorables dans les autres secteurs. Mais selon UBS, la hausse de 150 points de base de la marge opérationnelle au T3, soit plus qu'au 1er semestre (+ 110 points), est 'principalement due' à la contribution relutive des acquisitions.



Applus Services n'a pas relevé ses prévisions annuelles, mais une note s'attend à ce que le consensus s'ajuste à la hausse. Globalement, 'les tendances s'améliorent, le taux de marge a dépassé les attentes, et l'effet de changes devient moins défavorable', termine une note de recherche.





