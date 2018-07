Applus Services : UBS salue de bons semestriels

24/07/2018 | 11:23

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe de certification espagnol Applus Services, qui vient de publier ses comptes semestriels et de relever certaines de ses prévisions. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 13,3 euros.



Les analystes relèvent que les comptes semestriels publiés par Applus se sont révélés supérieurs aux attentes, notamment en ce qui concerne la croissance organique (4,6% au 2e trimestre - T2 - alors que le consensus attendait 3,2%) et la marge opérationnelle (+ 113 points de base en un an). Outre la branche Auto, point fort du groupe, 'toutes les divisions étaient bien orientées, Pétrole & gaz ayant renoué avec la croissance au T2' pour la première fois depuis 2014, souligne une note.



De plus, si la direction a maintenu l'objectif annuel en termes de croissance, elle a relevé celui de marge, qui ne devrait plus s'améliorer de 70 à 100 points de base, mais désormais de 100 à 120 points de base.



UBS calcule enfin que l'action Applus se traite suivant une décote de 20 à 30% sur son secteur.





