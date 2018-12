April : Oddo BHF relève sa cible

31/12/2018 | 09:54

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur April avec un objectif de cours relevé à 21,9 euros, suite à l'entrée en négociations exclusives en vue d'une reprise d'April par CVC.



Selon le bureau d'études, le groupe de services en assurances devrait ainsi logiquement être racheté. Il rappelle avoir relevé sa recommandation à 'achat' en octobre dernier, compte tenu du caractère spéculatif du dossier.



Son nouvel objectif de cours correspond au prix de 22 euros diminué d'un ajustement à la baisse relatif à la provision de 15 millions liée à la problématique fiscale de la reclassification de la territorialité d'Axeria Re.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.