APRIL : CVC va prendre le contrôle

Le courtier April est entré en négociations exclusives portant sur le projet de cession de la participation majoritaire d'Evolem au capital d'April à CVC Fund VII suivi d'une offre publique. Dans le cadre de l'analyse des différentes options stratégiques et des possibles évolutions de sa participation au capital d'April, la société Evolem, détentrice de 65,13 % des actions, a initié un processus d'appel d'offres compétitif à la suite duquel un certain nombre d'offres lui ont été remises.A l'issue de ce processus, Evolem est entré en négociations exclusives avec CVC Capital Partners relativement au transfert par Evolem de sa participation majoritaire au capital de la Société à une société de reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC dans laquelle Evolem détiendrait une part minoritaire aux côtés des fonds contrôlés par CVC et du management d'April.Le transfert de bloc majoritaire se ferait au prix de 22 euros par action April, soit une prime de 27,2 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre (le 28 décembre 2018) et de 36,9 % et 40,4 % par rapport aux cours moyens pondérés des 3 et 6 derniers mois, respectivement et de 75,3 % par rapport au dernier cours de clôture non affecté (avant la publication d'April du 22 octobre 2018 annonçant l'analyse par Evolem des différentes options stratégiques concernant sa participation majoritaire au capital d'April).Ce prix pourrait faire l'objet d'un ajustement (ramené au nombre d'actions April) égal au coût subi par April (ou de sa meilleure estimation) d'ici à la date de transfert du bloc détenu par Evolem - sous réserve d'une franchise de 10 millions d'euros - en relation avec la proposition de rectification de l'administration fiscale française, à la suite des investigations menées portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.Le prix serait également diminué de toute distribution intervenant avant la réalisation du transfert du bloc majoritaire.