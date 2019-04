APRIL : Mise à disposition du document de référence 2018

APRIL annonce que son document de référence 2018 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 3 avril 2019 (numéro de dépôt D.19-0266).

Ce document est disponible sur le site du groupe APRIL, à l’adresse www.april.com (rubrique Investisseurs) et sur le site de l’AMF, à l’adresse www.amf-france.com .

Il est également tenu à disposition au siège social de la société :

APRIL, 114 boulevard Marius Vivier-Merle, 69439 Lyon cedex 03.

Les documents suivants sont intégrés au document de référence 2018 :

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

Le descriptif du programme de rachat d’actions,

Le rapport financier annuel 2018.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée générale des actionnaires : 25 avril 2019 à Lyon

Publication du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2019 : 30 avril 2019, après clôture des marchés

Publication des résultats semestriels 2019 : 5 septembre 2019, après clôture des marchés

CONTACTS

Analystes et investisseurs

Guillaume Cerezo : +33 (0)4 72 36 49 31 / +33 (0)6 20 26 06 24 – guillaume.cerezo@april.com

À propos d’APRIL

Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance implanté dans 28 pays, dont l’ambition est de proposer à ses clients une expérience de l’assurance plus facile et plus accessible. Ses 3 900 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour ses partenaires et clients - particuliers, professionnels et entreprises. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 997,2 millions d’euros.

L’information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section Investisseurs).

