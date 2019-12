APRIL : a cédé sa filiale April International Voyage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

April a annoncé mardi soir avoir cédé sa filiale française spécialisée en assurance voyage, April International Voyage, à ses dirigeants actuels, Matthieu Drouet, directeur général, et Jean-Philippe Lardennois, directeur général adjoint. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour des activités de courtage sur cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l’assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage), annoncée le 18 mars dernier.Après avoir étudié attentivement plusieurs options de repreneurs potentiels, April a retenu leur projet et les deux parties ont signé mardi l'accord de cession définitif.Dans le cadre de cet accord, April International Voyage change de nom et devient Assurever.