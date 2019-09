APRIL : en négociations exclusives pour céder ses activités de protection et services jurididiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

April a indiqué mercredi soir être entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre ferme pour le rachat de ses activités de protection et services juridiques en France, exercées par ses filiales Solucia PJ et Judicial. Celles-ci ont généré 35,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Cette offre formulée par un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia, porte sur le rachat de 100% du capital de Solucia PJ et Judicial. Aucun montant n’a été communiqué.Cette décision s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour de cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l'assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage), annoncée le 18 mars dernier.La conclusion des accords définitifs pourra intervenir à l'issue des procédures d'information et de consultation applicables en matière sociale. Elle reste subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable de l'ACPR pour la cession de Solucia.La cession des sociétés devrait intervenir au premier trimestre 2020.