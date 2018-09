April : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un marché parisien qui est resté morose, l’action April a décollé vendredi de 2,85% à 12,65 euros grâce à des résultats en nette amélioration. Au premier semestre, le groupe de services en assurance a enregistré un résultat net part du groupe en hausse de 15,4% à 27,5 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 10,6% à 42,2 millions d'euros.La croissance des résultats a été portée principalement par la branche Santé-Prévoyance, qui a bénéficié de bonnes dynamiques pour la santé en France et la santé internationale, ainsi que par les acquisitions menées en 2017 et 2018, a expliqué le groupe de services en assurance.April bénéficie de son recentrage. Le groupe est notamment sortie de la Lituanie, des discussions en cours concernant la Turquie. Il a aussi résilié un portefeuille déficitaire au Royaume-Uni et il réfléchit sur la poursuite des activités de santé locale.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 492,1 millions d'euros, en croissance de 7,5%, dont 7% de croissance organique. A périmètre et change constants, les primes d'assurance sont ressorties en croissance de 15,1% à 231 millions d'euros. Les commissions de courtage se sont élevées quant à elles à 261 millions d'euros et affichent une légère croissance de +0,8% en proforma, qui résulte d'une progression de 1,2% de la branche Dommage et d'une stabilité de la branche Santé-Prévoyance (+0,4%).Fort de ses bonnes performances semestrielles, April a maintenu son objectif 2018 de croissance du résultat opérationnel courant compris entre 6% et 10% par rapport à 2017. Le groupe de services en assurance entend enfin poursuivre la réduction des foyers de perte.